Torino: approvate nuove modifiche ai regolamenti sui dehor in ottica anti-malamovida (2)

- Sempre secondo le modifiche approvate, i gestori dovranno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, dotarsi di personale appositamente formato per l'assistenza alla clientela, secondo un protocollo operativo concordato con le associazioni di categoria, che garantirà maggiore attenzione al rispetto degli obblighi di legge in materia di somministrazione di alcolici. "Con queste delibere – ha affermato l'assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero - stiamo dando attuazione a quel piano di governo della notte su cui da mesi lavorano assessorati e settori della città, insieme ai comitati, alle associazioni di categoria e alle circoscrizioni. L'obiettivo è sempre lo stesso, ovvero limitare la mala-movida per arrivare a un equilibrio tra il diritto al riposo e le necessità di imprenditori e clienti che animano l'economia della notte. Abbiamo lavorato su ambiti trasversali, dal commercio al controllo, proprio per rispondere alla complessità del problema. Alcune azioni congiunte di polizia hanno anche già dato i primi risultati, così come l'azione di dialogo che vogliamo porti alla riduzione del conflitto nei quartieri più esposti", ha concluso. (Rpi)