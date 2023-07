Ucraina: Zelensky presiede riunione governativa, focus attuazione decisioni summit Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato oggi una riunione governativa per discutere delle misure concrete per attuare le decisioni prese al vertice della Nato che si è tenuto a Vilnius il 11 e il 12 luglio. È quanto ha scritto lo stesso Zelensky su Telegram. "Abbiamo un piano chiaro per lanciare il Consiglio Nato-Ucraina a tutti i livelli. Domani ne discuteremo a livello di ambasciatori nel corso di una riunione convocata urgentemente per discutere la situazione nel Mar Nero", si legge nel messaggio del presidente ucraino.(Kiu)