Abruzzo: giovedì 27 luglio convegno ad Ortona di Piccola industria di Confindustria

- È promossa dal presidente della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Giuseppe Ranalli l'Assemblea-convegno pubblico dal titolo "Insieme per il lavoro" che si terrà giovedì 27 luglio alle ore 17 ad Ortona (Ch). "L'assemblea della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo rappresenta un momento importante di confronto con istituzioni, imprenditori e società civile", spiega Ranalli. "Per le Pmi, già chiamate in questi anni ad affrontare grandi difficoltà a causa della pandemia Covid e dell'aumento del costo delle materie prime, il futuro passa attraverso l'innovazione, la capacità di digitalizzare e di fare leva su nuovi strumenti finanziari. Abbiamo bisogno di crescere e per farlo servono infrastrutture che accompagnino le imprese sul sentiero della competitività, consentendo di connettersi a nuovi mercati. Le Pmi – che costituiscono circa il 90 per cento del tessuto produttivo abruzzese - svolgono uno straordinario ruolo per la tenuta sociale del territorio. Il confronto con la società civile è quindi fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti". (segue) (Gru)