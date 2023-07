Rpt - Trentino: Fiera Hospitality si conferma "Internazionale" e prepara l'edizione 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, ottiene per il secondo anno consecutivo la certificazione di manifestazione internazionale. Rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento, l'attestazione di fiera internazionale, è stata assegnata da ISFCERT-Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, riconosciuto da ACCREDIA, dopo gli audit e una attenta analisi dei dati di espositori e visitatori secondo i rigidi criteri nazionali stabiliti nell'ambito dell'intesa Stato/Regioni del 2014. "La riconferma della certificazione di manifestazione internazionale sottolinea l'importanza degli investimenti che negli ultimi anni abbiamo sostenuto come Riva del Garda Fierecongressi e rappresenta un ulteriore e importante tassello strategico per la continua crescita di Hospitality. Un traguardo che premia il grande lavoro di squadra che abbiamo portato avanti per rendere la manifestazione sempre più innovatrice di tendenze per il settore dell'accoglienza a livello globale" - commenta Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. La certificazione rappresenta una garanzia di qualità e affidabilità ed anche un'opportunità per gli espositori che, proprio in virtù della qualifica di fiera internazionale in Italia, potranno richiedere contributi per la loro partecipazione alla prossima edizione di Hospitality. (segue) (Com)