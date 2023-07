Sanità: Ospedale San Filippo Neri, recupera l'udito dopo intervento per tumore del nervo acustico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri è stato eseguito con successo da parte dell'équipe di chirurghi dell'orecchio del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Filippo Neri il primo intervento di recupero della funzione uditiva di un paziente operato per tumore del nervo acustico mediante impianto di protesi attiva di ultima generazione. La squadra diretta dal dottor Paolo Ruscito, composta dai dottori Italo Cantore, Paolo De Carli e Francesca Cianfrone, ha effettuato una procedura avanzatissima nel trattamento della sordità completa monolaterale - valida anche in quelle bilaterali - dovuta a deficit di trasmissione del suono da parte della catena ossiculare dell'orecchio. Si tratta di problematiche che si riscontrano nei pazienti precedentemente sottoposti – come nel caso specifico - ad intervento neurochirurgico per tumori del nervo acustico, in esiti di ipoacusie improvvise (infarto dell'orecchio), nelle otiti medie croniche, nelle sordità congenite, traumatiche o dovute ad altre tipologie di cause. (segue) (Com)