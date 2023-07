Sanità: Ospedale San Filippo Neri, recupera l'udito dopo intervento per tumore del nervo acustico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento chirurgico segna il via materiale del progetto congiunto tra l'Otorinolaringoiatria e la Neurochirurgia (diretta dal dottor Mastronardi) della Asl Roma 1. Un percorso integrato multidisciplinare, di fatto attualmente unico in Italia, che prevede l'impiego di dispositivi protesici impiantabili chirurgicamente di ultima generazione e mira alla radicalità del trattamento chirurgico di questi tumori e alla contestuale risoluzione delle problematiche funzionali che ne derivano. Un ulteriore tassello nell'ambito dell'offerta ultra-specialistica delle più recenti tecnologie e metodiche terapeutiche al grande bacino di utenza della Asl Roma 1. Ricordiamo che l'équipe del dottor Ruscito vanta una delle maggiori casistiche della Nazione su queste nuove metodiche, proprio per questo negli ultimi mesi ha partecipato a congressi internazionali, prodotto pubblicazioni scientifiche e ricoperto ruoli rappresentativi per l'Italia in board multicentrici europei. (Com)