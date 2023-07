© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia spagnola crescerà del 2,5 per cento quest'anno e del 2 per cento nel 2024. È quanto emerge dalle previsioni economiche del Fondo monetario internazionale (Fmi). Le stime per quest'anno sono superiori a quelle fatte precedentemente ad aprile e maggio dal governo (2,1 per cento) e dalla Commissione europea (1,9 per cento).(Spm)