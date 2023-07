Germania: Kretschmer (Cdu), con i nazionalconservatori di Afd ci vuole pragmatismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) deve avere “un approccio pragmatico” nei confronti di Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag come i popolari. È quanto affermato dal primo ministro della Sassonia Michael Kretschmer, esponente della Cdu, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In questo modo, il capo del governo di Dresda è intervenuto nel dibattito in corso nel suo partito sui rapporti con Afd. Il dibattito fa seguito a recenti dichiarazioni del presidente della Cdu, Friedrich Merz, che è parso aprire a una collaborazione tra popolari e nazionalconservatori a livello locale, escludendola al Bundestag, nei Laender e al Parlamento europeo. Queste affermazioni hanno provocato accese critiche da parte di diversi esponenti della Cdu. Il partito ha, infatti, escluso ogni cooperazione con Afd, dal 2021 classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. In seguito, Merz ha ribadito questa posizione. Ora, Kretschmer sostiene che il dibattito “negli ultimi mesi ha rafforzato soltanto un partito, Afd”. (segue) (Geb)