Germania: Kretschmer (Cdu), con i nazionalconservatori di Afd ci vuole pragmatismo (2)

- Nei sondaggi, i nazionalconservatori sono infatti la seconda forza politica in Germania al 20-22 per cento, con punte del 30 per cento nei Laender orientali. In testa al 26-27 per cento rimane l'Unione, principale gruppo di opposizione che la Cdu forma al Bundestag con l'Unione cristiano-sociale (Csu). Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) è terzo al 18 per cento. Kretschmer aggiunge che i successi di Afd sono “un dato di fatto che si deve riconoscere” e, nei rapporti tra popolari a nazionalconservatori, non è sufficiente limitarsi a “parole semplici” come “presa di distanze, esclusione, muro di fuoco”. Allo stesso tempo, il primo ministro della Sassonia ha sottolineato che Afd “si è sempre più radicalizzata dalla sua fondazione” e suoi “esponenti di spicco mostrano un atteggiamento sprezzante” nei confronti della Germania e delle sue istituzioni, “calpestando i valori democratici (…) con semplici slogan”. Per Kretschmer, tutto questo “deve sempre essere chiarito” e Afd “non ha buone intenzioni” per il Paese, “anzi è estremamente pericoloso”. (segue) (Geb)