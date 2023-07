Germania: Kretschmer (Cdu), con i nazionalconservatori di Afd ci vuole pragmatismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa valutazione non cambia di fronte ai “pochi” esponenti dei nazionalconservatori che “non violano costantemente le buone maniere”. Kretschmer ha quindi sottolineato che, per la questione della collaborazione tra Cdu e Afd, “il fattore decisivo” è chi guida la formazione classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dal Bfv, quanto viene deciso ai suoi congressi. Secondo il primo ministro della Sassoni,a si tratta di “estremisti di destra” e Afd sostiene l'uscita della Germania sia dall'Ue e dalla Nato. “Se ciò accade, la nostra sicurezza e la nostra prosperità finiranno, tutti dovrebbero esserne consapevoli”, ha quindi avvertito l'esponente della Cdu. Pertanto, ha continuato Kretschmer, “dobbiamo fare di tutto per garantire che questa gente non salga mai al potere”. Quando gli è stato chiesto se ciò significhi escludere ogni collaborazione tra popolari e nazionalconservatori, il capo del governo di Dresda ha risposto: “È completamente sbagliato quando i populisti stabiliscono l'agenda. Dobbiamo fare una buona politica, essere un motore di questioni giuste, dare risposte convincenti alle legittime domande delle persone”. Allo stesso tempo, nelle decisioni di fatto su città e comuni come “la ristrutturazione di una scuola”, la Cdu non può dichiararsi contraria “perché Afd è a favore”. Il rischio è che i popolari vengano presi per “pazzi” e che gli elettori “voltino le spalle ai democratici”, perché “nessuno capirebbe”. Kretschmer ha quindi osservato che. “a livello comunale, nessuno può mantenere una perfetta separazione da Afd, nemmeno la Spd e i Verdi”. Tuttavia, ha infine affermato l'esponente della Cdu, “deve essere sempre chiaro” che i nazionalconservatori hanno “pessimi piani” per la Germania. (Geb)