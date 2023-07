Trasporti: M5s, scenario disastroso in tutto il Paese, disfatta Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni, anche per via delle devastazioni causate dagli incendi al Sud e dagli uragani al Nord, "lo scenario dei trasporti nel nostro paese si presenta disastrato". Così in una nota i deputati del Movimento 5 stelle, Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede. “Stamattina persino i lavori dell'aula della Camera sono stati differiti alle 12, in quanto per decine di deputati è stato impossibile raggiungere la Capitale nei tempi consueti. I ritardi dei treni, dai 60 minuti in su, ormai sono una triste costante. E anche per il trasporto aereo il quadro è desolante, con il caso terribile della Sicilia praticamente isolata. Del caos taxi si è parlato nei giorni scorsi: prenderne uno - aggiungono i deputati - è diventato un miraggio in città come Roma o Milano. E anche sul trasporto pubblico locale i problemi si vanno intensificando qua e là”. “L'Italia paga l'immobilismo del governo Meloni degli ultimi sei mesi. Salvini è andato allo scontro totale con i lavoratori di Trenitalia e Italo, si è girato dall'altra parte quando la carenza di taxi è deflagrata in primavera e non ha battuto ciglio di fronte al caro-voli. La sua è una disfatta su tutta la linea. Nei giorni in cui lavoratori e turisti vivono odissee estenuanti spostandosi per lo Stivale, il ministro ha in testa il fantasioso ponte sullo Stretto o farseschi referendum futuri sul nucleare: una barzelletta. Che però non fa proprio ridere, soprattutto a chi vive quotidianamente disagi insormontabili", concludono. (Rin)