Roma: Meleo (M5s), preoccupazione per manovra di bilancio che non guarda a esigenze reali

- Non posso che esprimere preoccupazione per la manovra di bilancio che si inizierà a discutere in Aula da domani. Questo assestamento di bilancio è lo specchio della situazione in cui versa l'attuale amministrazione: stralci, ritardi e incapacità di programmazione, nonostante un ammontare di risorse mai visto prima e generosi poteri commissariali. Mi riferisco in particolar modo agli interventi per il Giubileo del 2025: ci sono circa 240 milioni di euro spostati dal 2023 in avanti, certamente a valle della prima rimodulazione dei fondi avuta con decreto di dicembre 2022. Ciò ci fa capire che, realisticamente, una grandissima parte delle opere finanziate con fondi giubilari vedrà luce ben dopo il 2025. Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina. "Questo nonostante i poteri commissariali e la totale esternalizzazione, in primis ad Anas, di tutte le attività di manutenzione e di realizzazione delle poche opere pubbliche di dimensioni più grandi previste per il Giubileo. Allo stesso tempo, - aggiunge - vengono stralciati diversi fondi e sono rimaste indietro opere che invece potevano procedere speditamente in questi due anni. Non c'è più notizia del Farmer's Market di Corviale, le risorse per il Nuovo Mercato di San Giovanni di Dio sono di nuovo state stralciate, non vi è più traccia del ponte Giulio Rocco tra le carte dei dipartimenti; per non parlare dello stato di totale abbandono in cui si è scelto di lasciare la struttura degli ex Mercati Generali, avallando una richiesta del concessionario che condannerà la zona di Ostiense ad almeno altri 10 anni di degrado. Per non parlare della scelta di collocare l'ex Mercato dei Fiori in una tendostruttura. Altro allarme per la città: in bilancio compaiono 500.000 euro per l'introduzione del servizio di Move-In, a conferma del fatto che il sindaco intende mantenere la Ztl Fascia verde, scegliendo così di non ascoltare il nostro consiglio di tutelare e sostenere le periferie in questo momento storico in cui le famiglie stanno pagando caro il prezzo dell'inflazione a parità di salari. Insomma, una manovra che non guarda alle esigenze reali della Capitale", conclude.(Com)