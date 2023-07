Russia: Putin, ci aspettiamo che il Pil cresca del 2 per cento quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil russo dovrebbe crescere del 2 per cento nel 2023, recuperando dal calo dello scorso anno. E' quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in una riunione governativa. "Già a partire dal secondo trimestre dello scorso anno, il Pil russo ha iniziato ad aumentare di circa lo 0,5-0,7 per cento su base trimestrale. Ci aspettiamo che entro la fine dell'anno il Pil aumenterà di oltre il 2 per cento", ha osservato Putin. Secondo il presidente, i rischi di un aumento dell'inflazione sono moderati. Putin ritiene inoltre che l'economia nazionale continuerà a crescere nei prossimi trimestri, così come le entrate di bilancio dello Stato. (Rum)