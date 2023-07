Nepal: guerra civile, Dahal in risposta a Corte suprema respinge accuse su combattenti minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal e presidente del Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc), Pushpa Kamal Dahal, ha respinto l’accusa di essere responsabile dell’impiego di minori nella guerra civile combattuta dal 1996 al 2006 e ha fatto presente che l’espressione “bambini soldato” non compare in alcun documento del processo di pace. Lo riferisce il quotidiano “The Kathmandu Post” all’indomani della presentazione della memoria del premier alla Corte suprema, attraverso l’ufficio del procuratore generale, Dinmani Pokharel. Il mese scorso la Corte suprema ha ordinato a Dahal e all’ex primo ministro Baburam Bhattarai, proveniente dallo stesso partito e fondatore l’anno scorso del Partito socialista del Nepal (Nsp), di rispondere all’istanza che li chiama in causa per l’impiego di minori combattenti. La giudice Sapana Pradhan Malla il 13 giugno ha emesso il cosiddetto “ordine di esibizione” chiedendo spiegazioni ai due convenuti. Dahal era il leader dei combattenti maoisti durante il conflitto, Bhattarai era il capo politico. A citare in giudizio i due politici sono stati nove ex bambini soldato. Il più noto dei firmatari è Lenin Bista, fondatore di un gruppo chiamato Discharged People’s Liberation Army che raccoglie ex combattenti ai quali dopo la guerra è stata negata l’integrazione nell’esercito. Bista è tra i 2.973 dichiarati non idonei, in quanto ex combattenti minori, dalla Missione delle Nazioni Unite in Nepal (Unmin), che ha operato nel Paese dal 2007 al 2011 per monitorare il disarmo dei ribelli maoisti e i preparativi per le elezioni. (segue) (Inn)