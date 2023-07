Nepal: guerra civile, Dahal in risposta a Corte suprema respinge accuse su combattenti minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo contro Dahal sono state presentate altre due istanze per il suo ruolo nella guerra civile. I firmatari, una ventina di persone che si dichiarano vittime del conflitto, tra i quali gli avvocati che le rappresentano, Gyanendra Aran e Kalyan Budhathoki, hanno chiesto l’apertura di un’inchiesta in seguito a una dichiarazione pubblica di Dahal del 15 gennaio 2020, nella quale il leader ha affermato di essere disposto ad assumersi la responsabilità di 5.000 morti mentre lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità dei rimanenti: nel conflitto morirono quasi 17 mila persone. I rappresentanti di otto gruppi maoisti – Centro maoista, Nsp, Partito comunista - rivoluzionario maoista (Cpn-Rm), Partito comunista del Nepal (Ncp), Partito comunista Bahumat, Partito comunista socialista scientifico, Partito comunista - maoista socialista, Partito comunista maoista – hanno reagito con un comunicato congiunto in cui hanno sostenuto che l’azione giudiziaria va contro il processo di pace, che dovrebbe essere gestito secondo l’accordo del 2006 e con i meccanismi della giustizia di transizione. (segue) (Inn)