Nepal: guerra civile, Dahal in risposta a Corte suprema respinge accuse su combattenti minori (3)

- Il Nepal ha vissuto una guerra civile decennale, iniziata nel 1996 con la rivolta maoista per rovesciare la monarchia e conclusasi con l’accordo di pace del 21 novembre 2006 tra il governo, formato da un’alleanza di sette partiti, e il Centro maoista di Dahal, il compagno Prachanda. Il conflitto provocò quasi 17 mila morti. Il processo di giustizia di transizione, quell’insieme di misure giudiziarie e non giudiziarie volte ad affrontare l’eredità di una stagione di abusi diffusi, è stato avviato nel 2014 con la legge Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act (Trc Act), che ha istituito la Commissione per la verità e la riconciliazione (Trc) e la Commissione d’inchiesta sulle sparizioni forzate (Ciedp). Nel 2015 la Corte suprema ha ordinato emendamenti alla legge istitutiva, in particolare alle disposizioni che prevedono l’amnistia per gravi violazioni, in linea con la Costituzione e i parametri internazionali. (segue) (Inn)