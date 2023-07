Nepal: guerra civile, Dahal in risposta a Corte suprema respinge accuse su combattenti minori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel luglio del 2022, sotto il governo di Sher Bahadur Deuba, è stato presentato un controverso disegno di riforma il cui iter si è concluso con la fine della legislatura. A marzo il governo Dahal ha presentato una nuova proposta di riforma. Come era già avvenuto nel precedente tentativo, sono emerse delle criticità. Il testo prevede una distinzione tra violazioni dei diritti umani e gravi violazioni dei diritti umani. Il nodo è la definizione di gravità, in base alla quale i reati sono amnistiabili o meno. La possibilità di amnistia, con l’assenso delle vittime, è ammessa per reati gravi come l’omicidio, la violenza sessuale, la tortura fisica e mentale e la custodia extragiudiziale. La commissione Legge, giustizia e diritti umani della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, ha formato una sottocommissione incaricata di esaminare e preparare un rapporto sul disegno di legge. (segue) (Inn)