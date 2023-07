Roma: Santori (Lega), no ad aumento tassa soggiorno, costi eccessivi scoraggiano turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si usi il turismo e il duro lavoro degli operatori "per coprire i buchi di bilancio e le incompetenze nella gestione della città. La tassa di soggiorno è fondamentale per garantire servizi efficienti e all'altezza delle grandi capitali europee, ma la Lega chiede di ritirare l'aumento previsto". Lo dichiara in una nota il consigliere capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito del previsto aumento della tassa di soggiorno a Roma. "Siamo a fianco delle associazioni del settore che criticano aspramente il lievitare di un balzello grazie al quale Roma conferma ancora una volta un poco lusinghiero primato. La tassa di soggiorno della Capitale è infatti la più alta d'Europa. Dopo i gravissimi danni causati dalla pandemia il settore è in ripresa, ma tirare la corda adesso scoraggiando i visitatori è impensabile. Ci chiediamo se nelle dorate stanze del Campidoglio si sia mai compreso che governare una città non significa coprirne gli abitanti di tasse, topi e immondizia, mezzi pubblici fatiscenti, tendopoli e illegalità diffusa, ma, senza timor d'errore, l'esatto contrario. Gualtieri e i suoi provino a premere per una volta il tasto della ragione prima di agire, altrimenti lascino campo libero: Roma, i romani, e anche i turisti, ne hanno abbastanza". (Com)