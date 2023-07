Libano: l'inviato francese Le Drian è arrivato a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato della presidenza della Repubblica francese in Libano, Jean-Yves Le Drian, è arrivato oggi a Beirut per la sua seconda visita con l’obiettivo di risolvere la crisi politica in corso dalla fine del mandato dell’ex presidente Michel Aoun il 31 ottobre 2022. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, spiegando che Le Drian incontrerà il presidente del parlamento, Nabih Berri, alle 17:00 (ora locale), per poi incontrare i rappresentanti delle altre forze politiche del Paese dei cedri. Il Quai d'Orsay ha indicato che "questa seconda visita in Libano rientra nel quadro della sua missione volta a favorire la creazione di condizioni favorevoli all'emergere di una soluzione consensuale per l'elezione del presidente della Repubblica, passo essenziale per il riavvio delle istituzioni politiche di cui il Libano ha urgente bisogno per intraprendere il cammino della ripresa". (segue) (Lib)