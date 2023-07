Speciale scuola: Tunisia, incendi, uomo muore per salvare il padre a Ouechtata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un preside di una scuola è morto mentre cercava di salvare suo padre dagli incendi scoppiati nella regione di Ouechtata, nella delegazione di Nafza, nel governatorato di Beja, situato nel nord-ovest della Tunisia. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Ifm", citando un residente locale, il quale ha aggiunto che gli sforzi per spegnere gli incendi, che hanno causato ingenti danni materiali e distrutto numerose abitazioni, sono ancora in corso con elicotteri e aerei Canadair in azione. Il governo guidato dal primo ministro, Najla Bouden, ha sospeso le sessioni ministeriali e ha annunciato l'istituzione di una cellula di crisi per coordinare gli sforzi tesi a spegnere gli incendi che si sono sviluppati anche a Melloula, sempre nella regione nord-ovest del Paese, già vittima di un grave incendio durante la settimana e dove circa 300 persone sono state evacuate via mare. “Tutti sono stati trasferiti nei centri di accoglienza di Tabarka o alloggiati presso parenti", ha dichiarato Moez Triaa, portavoce della Protezione civile. (Res)