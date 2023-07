Expo 2030: Mariorino (M5s), sosteniamo con forza candidatura Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come parlamentare romana ho immediatamente sottoscritto e sostenuto l'idea di questa mozione per dare maggior vigore all'impegno del governo e di tutti gli enti e gli organismi che hanno potere di farsi ambasciatori per promuovere la causa di Roma come candidata all'Expo 2030. Si tratta di un progetto che nasce da lontano, nel 2020. Si è avviato sin da subito un ufficio all'interno dell'allora Maeci per valutarne la fattibilità. Un progetto che ha attraversato diversi governi e diverse amministrazioni locali. Credo che anche questa mozione, sostenuta in maniera trasversale da tutte le forze politiche, sia la dimostrazione del fatto che si prova, per una buona causa, a unire le forze affinché la candidatura di Roma possa a novembre - una scadenza ormai prossima - andare a buon fine. La competizione è aspra, può essere anche scivolosa, ma la candidatura di Roma ha moltissimi punti di forza dalla sua. Non starò a ripetere quanto è ovvio, cioè la cultura e la bellezza che caratterizzano la nostra Capitale dall'alba dei tempi. Il progetto di questo Expo 2030 che nasce fin dall'inizio individuando un'area cosiddetta desolata, in modo da rigenerarla, e i padiglioni che poi, anche una volta cessata la manifestazione, possono essere con pochi ritocchi ritrasformati e quindi essere utilizzabili per il territorio, in parte dalla stessa università, dal policlinico. Si tratta soprattutto di un Expo a impatto zero perché si mira ad avere una manifestazione e una location che siano del tutto autonome dal punto di vista energetico, senza ulteriore impatto sulle risorse energetiche e sul clima; mai come oggi sappiamo quanto l'impatto zero sia importante. Anche economicamente porterà dei vantaggi che da Roma si dirameranno poi all'intero Paese; si stimano circa 300.000 posti di lavoro e probabilmente proventi pari a circa 50 miliardi. Il Movimento 5 Stelle sostiene con forza questo progetto, apprezziamo e vogliamo dare fiducia al governo affinché si impegni per portare questa causa tra i 179 Paesi che poi dovranno alla fine votare. Annuncio con questo il voto favorevole del mio gruppo Movimento cinque stelle alla mozione in esame". Lo ha detto la vicepresidente del gruppo M5s Senato Alessandra Maiorino intervenendo sulla mozione avente ad oggetto la candidatura di Roma come città ospite di Expo 2030. (segue) (Rin)