Tunisia: ministro Interno, garantite manifestazioni Fronte salvezza e Partito costituzionalisti liberi

- Le unità di sicurezza della Tunisia hanno assicurato il normale svolgimento delle manifestazioni previste per oggi in via Habib Bourguiba e in via 9 Aprile, nella capitale Tunisi, rispettivamente dal Fronte di salvezza nazionale in Tunisia, alleanza che riunisce le principali forze di opposizione al presidente della Repubblica Kais Saied, e dal Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), formazione della destra laica tunisina. Lo ha riferito in una nota il ministero dell'Interno tunisino confermando che si sta lavorando "per garantire la massima sicurezza durante tutti gli assembramenti, proteggendo la proprietà pubblica e privata e rispettando diritti e libertà". Il Fronte di salvezza nazionale ha manifestato oggi, in occasione del 66esimo anniversario della proclamazione della Repubblica tunisina, per chiedere "libertà, democrazia, giustizia sociale e la liberazione dei prigionieri politici, esprimendo loro solidarietà".(Tut)