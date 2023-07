Poste: Del Fante, mercato e tempo ci hanno dato ragione, ora lavoriamo a fase 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo luogo, ha detto, “ci siamo posizionati nel mercato dei pacchi dove continuiamo a crescere in un ambiente molto competitivo. Il secondo ambito è stato quello dei pagamenti digitali: siamo diventati il più grande operatore del Paese, pensate che quasi il 40 per cento dei pagamenti online in Italia viene effettuato con una Postepay. Inoltre - ha aggiunto Del Fante - con i servizi finanziari abbiamo ribadito la stabilità, la sicurezza e l’affidabilità storica di Poste italiane, potenziando l’offerta assicurativa e lavorando con Cdp sul risparmio postale”. Infine, l’Amministratore delegato di Poste italiane ha voluto ringraziare i dipendenti per i successi acquisiti: “Quest’anno sono oltre 5.000 le persone che si sono unite a Poste Italiane con contratti a tempo indeterminato. I nostri quasi 120.000 dipendenti sono tutto per noi. I manager possono tracciare la strada, ma i risultati arrivano solo grazie alla partecipazione dei nostri colleghi, che hanno l’orgoglio nel fare bene il proprio lavoro. È merito loro – ha scandito - se abbiamo superato i nostri obiettivi”. (Com)