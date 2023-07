Autonomia: Borghi (Az-Iv), odg tradisce difficolta interne a maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' Evidente che c'è difficoltà interna alla maggioranza perché questo ordine del giorno presentato in maniera irrituale su una mozione" sull'Autonomia differenziata "tradisce alcuni equilibri all'interno della maggioranza che appaiono alquanto precari. Quindi si pone l'esigenza per loro di ritrovare un equilibrio". Lo ha detto ai giornalisti in Senato il presidente dei senatori del gruppo Azione-Italia viva, Enrico Borghi. "Se volessi fare una battuta vorrei ricordare agli esponenti della destra italiana che il 25 luglio nella storia non è propriamente un giorno giusto per gli ordine del giorno", ha aggiunto. (Rin)