Governo: sottosegretario Savino visita Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

- Oggi il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, ha visitato l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Savino – riferisce una nota – è stata ricevuta dall'Amministratore delegato Francesco Soro, per approfondire le attività dell'Istituto. In particolare, sono state illustrate al sottosegretario le procedure per la realizzazione delle carte d'identità, dei passaporti e delle carte valori, che presuppongono l'utilizzo di attrezzature e software altamente sofisticati. Savino, accompagnata dall'onorevole Raffaele Nevi, ha avuto l'opportunità di conoscere da vicino le procedure operative dell'Istituto, illustrategli dallo stesso Amministratore delegato e dai dirigenti in servizio presso gli stabilimenti di Via Salaria. "La visita - ha affermato il sottosegretario - è un segno del forte interesse del ministero dell'Economia e delle Finanze per il ruolo fondamentale che l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato svolge nel nostro Paese". "Il continuo dialogo tra l'Istituto e le istituzioni governative garantisce – ha aggiunto Savino - la migliore efficienza e effettività dei servizi. Mi sento di ringraziare l'Ad Soro e tutto il personale per il lavoro, estremamente puntuale e di qualità, che impatta ogni giorno con la vita di noi cittadini". Il sottosegretario ha fatto visita anche al Museo della Zecca di Roma, dove sono conservati pezzi pregiatissimi che raccontano, tra l'altro, la storia del conio. (Com)