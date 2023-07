Lazio: Rocca, bene parifica Corte Conti, seguiremo indicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo soddisfazione per il giudizio di parifica della Corte dei Conti sul bilancio 2021 della Regione Lazio. Evitiamo tuttavia ogni trionfalismo. La situazione dei conti della Regione resta preoccupante". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Ringrazio - aggiunge - il presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Lazio Roberto Benedetti e il procuratore regionale Pio Silvestri. Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini. L’amministrazione regionale leggerà attentamente le motivazioni della sentenza e recepirà ogni suggerimento che proverrà dal dispositivo emesso dai giudici contabili. Stiamo lavorando sodo per mettere in sicurezza il bilancio della Regione Lazio, evitando di commettere gli errori compiuti in passato", conclude Rocca.(Com)