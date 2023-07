Messico: a maggio attività economica cresce del 3,92 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, che ha chiuso il 2022 con un incremento del pil pari al 3,1 per cento, potrebbe per i vari istituti d'analisi e osservatori internazionali chiudere l'anno in corso a un ritmo di crescita più contenuto. Gli analisti del settore privato, nel rapporto mensile compilato a fine giugno e pubblicato a inizio luglio dalla Banca centrale (Banxico), ipotizzano per il 2023 un incremento interno lordo (pil) del 2,30 per cento su anno, in aumento rispetto al 2 per cento ipotizzato a maggio. Quanto al 2024, i 37 gruppi di analisti ipotizzano un incremento dell'1,60 per cento, contro l'1,5 per cento stimato nel quinto mese del 2023. (segue) (Mec)