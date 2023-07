Messico: a maggio attività economica cresce del 3,92 per cento su anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, scrive la Banca Mondiale (Bm) nel rapporto pubblicato il 6 giugno, potrebbe chiudere il 2023 con una crescita del pil pari al 2,5 per cento su anno. Stima che migliora di netto lo 0,9 per cento ipotizzato a gennaio. Il Paese nordamericano dovrebbe proseguire la fase espansiva a un ritmo più moderato, chiudendo il 2024 con un incremento dell'1,9 per cento, prosegue la Bm immaginando che la Banca centrale del Messico (Banxico) tornerà ad allentare la stretta sui tassi, fermi all'11,25 per cento da aprile scorso, dopo una lunga serie di incrementi. Per la Banca mondiale, che aveva certificato una crescita nel 2022 pari al 3 per cento, il Messico potrebbe arrivare a fine 2025 con un incremento del 2 per cento. (segue) (Mec)