Messico: a maggio attività economica cresce del 3,92 per cento su anno (6)

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi), nel "World Economic Outlook" di aprile, scrive che il Messico potrebbe chiudere il 2023 con una crescita economica dell'1,8 per cento, con un calo di due decimi di punto per l'anno successivo Una stima leggermente migliore rispetto all'1,7 per cento ipotizzato a gennaio. Il Fondo ipotizza peraltro un incoraggiante calo dell'inflazione, con un ritmo del 6,3 per cento entro dicembre e il 3,9 per cento un anno dopo. (Mec)