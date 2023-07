Belgio: attesa per oggi la sentenza di colpevolezza su attentati di Bruxelles del 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per oggi la lettura della sentenza sulla colpevolezza o meno per gli imputati per gli attentati di Bruxelles avvenuti il 22 marzo 2016. "I 12 giurati effettivi che compongono la giuria hanno raggiunto un verdetto sulla colpevolezza dei dieci imputati lunedì, dopo 18 giorni di deliberazione. Subito dopo aver ascoltato l'ultima parola degli imputati, intorno alle 21:00 di giovedì 6 luglio, la giuria si è ritirata per giudicare la colpevolezza o l'innocenza dei dieci uomini", si legge sul quotidiano belga "Le Soir". Il verdetto e le motivazioni potrebbero essere letti intorno alle 16.30 dal presidente della Corte d'Assise, Laurence Massart, in un'udienza pubblica al palazzo di giustizia di Haren, anche se l'orario definitivo della lettura non è ancora stato confermato. "Dopo circa sette mesi di dibattiti, la giuria si è ritirata il 6 luglio per una lunga deliberazione sulla colpevolezza degli imputati. I 12 giurati effettivi e i 15 supplenti rimasti (nove giurati hanno dovuto lasciare il loro posto durante il processo per vari motivi) sono stati rinchiusi in un hotel di Bruxelles, il cui indirizzo è stato mantenuto segreto, insieme ai tre giudici titolari e ai loro due supplenti", si legge ancora su "Le Soir". (segue) (Beb)