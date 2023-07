Belgio: attesa per oggi la sentenza di colpevolezza su attentati di Bruxelles del 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati quindi formati tre gruppi. Il primo, composto dai giurati e dai magistrati veri e propri, aveva il gravoso compito di analizzare il voluminoso fascicolo per giungere a un verdetto. Per farlo, i membri della giuria hanno dovuto rispondere a 287 domande con risposta affermativa o negativa, utilizzando le prove contenute nel fascicolo e tutto ciò che è stato detto durante il processo. Le sette donne e i cinque uomini che componevano la giuria vera e propria dovevano poi giustificare le loro risposte in una motivazione redatta con l'aiuto dei tre magistrati", continua "Le Soir". Il primo gruppo, si apprende dal quotidiano belga, ha ora completato il suo lavoro e si è pronunciato sulla colpevolezza o l'innocenza di Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Smail Farisi e Ibrahim Farisi. Di questi dieci uomini, il primo è presumibilmente morto in Siria e risulta disperso. Tutti sono accusati di omicidio e tentato omicidio in un contesto terroristico, oltre che di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, ad eccezione di Ibrahim Farisi che, come il fratello Smail deve rispondere solo dell'ultima accusa. (segue) (Beb)