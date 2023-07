Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura), digitalizzazione è opportunità per fornire strumenti a tutti i produttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla digitalizzazione, si può dare l’opportunità a tutti i produttori agricoli italiani di operare con i corretti strumenti sul mercato nazionale. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervenendo al panel “Digitalization for Resilient Food Systems”, nel corso del secondo vertice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) sui sistemi alimentari. “Abbiamo di fronte molte sfide”, come il cambiamento climatico e la necessità di aumentare la produzione, ha evidenziato Giansanti. “Dobbiamo lavorare insieme per determinare le regole sull’impiego di dati” nell’ambito della digitalizzazione del settore agroalimentare, ha concluso. (Res)