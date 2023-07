© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell’Aula della Camera, con 200 sì, 130 no e cinque astenuti, alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023. Alle 16:30 comincerà l’esame degli ordini del giorno. A seguire spazio alle dichiarazioni di voto ed al voto finale, entro le 22.(Rin)