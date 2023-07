Perù-Italia: Istituto di cultura presenta una “Classe di italiano modello per principianti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Lima presenta per il 2 agosto una “Classe di italiano modello per principianti”, nell’ambito della Fiera internazionale del libro di Lima, giunta alla sua ventisettesima edizione. All’interno della classe, riferisce una nota della Farnesina, i partecipanti potranno sperimentare, attraverso una metodologia ludica e moderna, tutta la bellezza dell’apprendimento della lingua italiana. Due i docenti impegnati in questa attività che si svolgerà nell’Auditorium Clorinda Matto de Turner: Hermis Tolentino e Michele Di Biagio. Oltre che con la “Classe di italiano modello per principianti”, l’Istituto italiano di cultura è presente alla Fiera internazionale del libro di Lima – organizzata dalla Cámara Peruana del Libro e in programma fino al 6 agosto – con ulteriori attività pensate per arricchire ulteriormente i legami culturali tra Italia e Perù. L’Istituto farà inoltre parte, insieme a Eunic-Perù, delle Giornate professionali della Fiera. (Com)