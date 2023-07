Clima: Gribaudo (Pd), Sicilia situazione vergognosa, serve maggiore attenzione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese è spaccato in due dagli eventi climatici e su questo "serve uno spirito di attenzione e unità nazionale da parte di un governo che sembra assente". Queste le parole del vicepresidente del Partito Democratico, Chiara Gribaudo, ai microfoni di Radio Immagina. "Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio collasso climatico, ma nessuno sta dicendo nulla", ha spiegato. "Vergognoso quanto accade nella Sicilia governata dal centrodestra. A Catania non ci sono acqua e luce", ha aggiunto. "Prima di lanciare proposte immaginifiche serve una immediata risposta. Mentre Salvini parla di Ponte lui e Schifani farebbero bene ad occuparsi delle vere priorità che riguardano l'oggi e il domani", ha attaccato Gribaudo. "Un sentito grazie va a chi si sta adoperando per il soccorso nelle zone del maltempo, e condoglianze alle famiglie delle vittime", ha concluso la vicepresidente del Pd. (Rin)