Germania: Fmi corregge al ribasso previsioni crescita 2023 al -0,3 per cento

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita per la Germania nel 2023, portandole al -0,3 per cento dal -0,1 per cento stimato ad aprile. Nel rapporto sulle prospettive dell'economia mondiale che ha pubblicato oggi, l'Fmi evidenzia che la Germania è l'unico dei grandi Paesi industrializzati a subire una contrazione del Pil nell'anno in corso. Uno dei motivi di questo risultato è l'inflazione elevata, che frena i consumi nonostante gli aiuti del governo tedesco contro l'aumento del livello generale dei prezzi. La debolezza della domanda interna ha trascinato l'economia al ribasso, con il Pil che ha subito una contrazione dell'0,8 per cento tra ottobre e marzo. Vi è poi da considerare che l'aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali e le tensioni geopolitiche rallentano le esportazioni e gli investimenti delle aziende manifatturiere, tra i motori dell'economia della Germania. Tuttavia, l'Fmi ha rivisto in positivo le previsioni di crescita del Paese nel 2024, innalzandole dall'1,1 all'1,3 per cento. Sul fronte dell'inflazione, le stime per il 2023 sono state corrette in positivo dal 7 al 6,8 per cento. (Geb)