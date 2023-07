Russia: Fmi rivede al rialzo stime Pil, in 2023 crescita dell'1,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il Prodotto interno lordo (Pil) della Russia nel 2023. Come risulta dall'aggiornamento del World Economic Outlook del Fmi, il Pil russo crescerà dell'1,5 per cento invece dello 0,8 stimato prima. Il cambiamento delle previsioni è dovuto ad analisi di "dati concreti (sul commercio al dettaglio, sulle costruzioni e sulla produzione industriale) che indicano una prima metà dell'anno forte, con un grande stimolo fiscale".(Rum)