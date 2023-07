Sudan: Oms, due terzi degli ospedali del Paese sono fuori servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avverte di una crisi umanitaria sempre più grave in Sudan, dove più di due terzi degli ospedali del Paese sono fuori servizio. In una nota, l'Oms denuncia l'aumento drammatico delle segnalazioni di attacchi alle strutture e al personale sanitario e il diffondersi dei focolai di malattie – tra cui malaria, morbillo e dengue – che erano ben sotto controllo prima dell'attuale conflitto ma che stanno aumentando a causa dell'interruzione dei servizi sanitari pubblici di base. Si segnala anche un preoccupante aumento delle denunce di violenza sessuale e di genere contro donne e ragazze. L'Oms invita quindi tutte le parti in guerra a proteggere i civili, gli operatori umanitari e le strutture sanitarie. (Res)