Maltempo: Fontana, raccogliamo dati per richiesta stato emergenza al Governo, situazione grave

- La situazione relativa al maltempo “è sicuramente grave, nel senso che queste improvvise trombe d'aria, situazioni che non si sono mai verificate su questo territorio, hanno creato sicuramente una serie di danni importanti da non sottovalutare”. A dirlo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo sul maltempo che ha colpito la Regione, a margine della odierna seduta del Consiglio Regionale. “Stiamo raccogliendo i dati per poter fare una richiesta al governo affinché venga applicata la situazione dello stato di emergenza. Sicuramente i danni superano i 100 milioni” ha concluso. (Rem)