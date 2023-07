Germania: ministero Economia, stop ad approvazione commissione Bilancio per grandi ordini armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Comitato scientifico consultivo del ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco propone di sottrarre i grandi ordini di armamenti per le Forze armate (Bundeswehr) all'approvazione della commissione Bilancio del Bundestag. È quanto riferisce il quotidiano "Handelsblatt", aggiungendo che l'obiettivo è accelerare e semplificare gli approvvigionamenti per la Bundeswehr. In particolare, gli esperti sostengono che il "ciclo parlamentare" a cui sono sottoposte le commesse militari porta a "una commistione tra il legislativo e l'esecutivo". Al fine di aumentare la capacità della Bundeswehr dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Germania si è dotata di una legge sull'accelerazione degli appalti per la difesa e ha istituito il fondo speciale per le Forze armate da 100 miliardi di euro. Tuttavia, i consulenti del ministero dell'Economia e della Protezione del clima vedono "ulteriori margini di miglioramento". La normativa attualmente in vigore prevede che gli ordini di armamenti per un valore superiore a 25 milioni di euro vengano presentati alla commissione Bilancio del parlamento federale per l'approvazione. Ora, data la situazione di sicurezza tesa con la guerra in Ucraina, il governo tedesco "deve essere in grado di decidere rapidamente sull'acquisto di armamenti"e i deputati "spesso non hanno la competenza per valutare in dettaglio le singole procedure di appalto". Secondo i consulenti del ministero dell'Economia e della Protezione del clima, i parlamentari potrebbero anche subordinare la loro approvazione agli interessi del loro collegio elettorale. In questo contesto, "il controllo parlamentare è inteso come aggiuntivo, ma fa sì che la procedura di aggiudicazione diventi più costosa, meno trasparente, più soggetta a pressioni e richieda più tempo". Invece di sottoporre i singoli ordini all'organo di controllo del Bundestag, si dovrebbe elaborare il progetto di bilancio in maniera tanto precisa che anche le spese militari possano essere approvate direttamente dal parlamento federale.