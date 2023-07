Germania: ministero Economia, stop ad approvazione commissione Bilancio per grandi ordini armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Comitato scientifico consultivo del ministero dell'Economia e della Protezione del clima, andrebbe poi corretta la legge sull'accelerazione degli appalti per la difesa, in particolare dove dispone che le gare per i progetti europei di cooperazione in materia di armamenti possano essere limitate a offerenti dell'Ue. Questa norma ha, infatti, un “effetto protezionistico”, perché in alcuni casi fornitori di Paesi della Nato non europei come gli Stati Uniti verrebbero esclusi a priori. Inoltre, si dovrebbe restringere la protezione giuridica per i produttori a cui non vengono aggiudicati contratti. Allo stesso tempo, andrebbe riconsiderata la prassi di suddividere le commesse di grandi dimensioni in lotti più ridotti, onde evitare una mancanza di coordinamento tra le aziende. I consulenti del ministero dell'Economia e della Protezione del clima, propongono infine di facilitare la conclusione di contratti in cui l'appaltatore riceve un premio se è particolarmente veloce con le consegne o fornisce prodotti di qualità elevata. (Geb)