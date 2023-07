Kenya: proteste antigovernative, leader opposizione Odinga annuncia fondo per famiglie delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione del Kenya, Raila Odinga, ha annunciato la creazione di un fondo per "le famiglie che hanno perso i loro cari e coloro che sono ancora in ospedale in cura" in seguito alla violenta repressione delle manifestazioni a livello nazionale. Parlando ai membri dell'Associazione internazionale della stampa dell'Africa orientale, il leader della coalizione Azimio ha aggiunto che il fondo sarà disponibile anche per altri. Altre proteste erano state programmate per la giornata di domani, tuttavia lo stesso Odinga su Twitter ha chiesto che si svolga un diverso tipo di protesta, sotto forma di parate di solidarietà e veglie per le vittime della brutalità della polizia in varie località del Paese. "Ci uniamo alle famiglie che hanno perso i propri cari e sono loro la ragione per cui abbiamo annullato le manifestazioni", ha aggiunto. (segue) (Res)