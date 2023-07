Kenya: proteste antigovernative, leader opposizione Odinga annuncia fondo per famiglie delle vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana almeno 14 persone sono morte durante la prima ondata di proteste, con le organizzazioni per i diritti umani che hanno fortemente criticato la polizia per quello che hanno definito l'uso eccessivo della forza. L'opposizione ha indetto una serie di proteste dopo che gli aumenti delle tasse sono stati introdotti il ​​mese scorso dal governo del presidente William Ruto. Il capo della polizia ha affermato che le proteste rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e ha dispiegato agenti antisommossa in tutto il Paese. Il governo, da parte sua, afferma che le tasse sul carburante e sulle abitazioni, che dovrebbero aumentare di 200 miliardi di scellini in più (1,4 miliardi di dollari) all'anno, sono necessarie per aiutare a far fronte ai crescenti rimborsi del debito e per finanziare iniziative per la creazione di posti di lavoro. (Res)