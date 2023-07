Spagna: fonti stampa, domani in programma terza visita di Juan Carlos in Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re emerito spagnolo, Juan Carlos I, sarà domani in Spagna per la sua terza visita da quando si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti nell'agosto 2020. Secondo quanto riferito all'agenzia di stampa "Europa Press" da fonti vicine all'ex monarca, Juan Carlos andrà in Galizia, dove si sta svolgendo una regata, anche se non è stato rivelato alcun dettaglio sulla sua agenda o sul tempo di permanenza nel Paese. Come nelle precedenti occasioni, si prevede che Juan Carlos andrà a Sanxenxo e parteciperà alle sue regate, di cui è appassionato e a cui ha preso parte nelle sue precedenti visite nel Paese. (Spm)