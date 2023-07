Catania: Salvini partecipa in videocollegamento a riunione su aeroporto, nel pomeriggio nuovo confronto al Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha partecipato, in videocollegamento, a una riunione organizzata dalla Regione Siciliana sull’aeroporto di Catania. È stata l’occasione - si legge in una nota del Mit - per analizzare la situazione prima della riunione prevista nel pomeriggio di oggi al ministero. L’obiettivo del vicepremier e ministro è offrire tutto il supporto possibile per il rapido ritorno alla normalità. Salvini è in costante contatto con tutte le autorità coinvolte e in particolare con il Presidente Renato Schifani. Tra qualche ora è previsto un nuovo confronto, che conferma l’importanza del dossier per il dicastero di Porta Pia.. (Com)