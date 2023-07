Lombardia: Fontana, negli ospedali dovrebbe esserci la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna trovare delle soluzioni perché non è possibile, né concepibile, che i medici e infermieri, che già subiscono una quantità di lavoro inaudito, e quindi sono già stanchi e stressati per quello che devono fare, debbano anche essere preoccupati che qualche pazzo li aggredisca o gli metta le mani addosso. Credo si debba sicuramente intervenire, innanzitutto dovrebbe esserci la polizia”. A dirlo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo sul maltempo che ha colpito la Regione, a margine della odierna seduta del Consiglio Regionale. “Adesso i posti di polizia ci sono soltanto in qualche ospedale” ha chiarito Fontana, “oppure utilizzare qualsiasi altro mezzo, senza escludere, come diceva Bertolaso, anche l'esercito. Che non ha effetti di intervento diretto, ma contribuire a disincentivare certe iniziative”, ha concluso. (Rem)