Maltempo: Ciriani, governo supporta Friuli Venezia Giulia e tutte regioni colpite

21 luglio 2021

- “Sono vicino a tutti i cittadini, alle aziende, alle imprese e alle istituzioni dei territori colpiti dal maltempo eccezionale di questi giorni. Il governo segue la situazione con attenzione e siamo in costante contatto con governatori e sindaci per capire bene l’entità dei danni". Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento che aggiunge: "Siamo impegnati a garantire soccorsi e supporto. Ho parlato con il ministro Musumeci e il governo sostiene il Friuli Venezia Giulia e tutte le regioni coinvolte”.(Com)