Bosnia: governo della Federazione ritira manovra di bilancio dalla procedura parlamentare

- Il governo della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana della Bosnia Erzegovina) ha ritirato dalla procedura parlamentare il piano per la correzione del bilancio. La presidente della Camera dei rappresentanti del Parlamento della Federazione, Mirjana Marinkovic-Lepic, ha dichiarato che strettamente legate alla manovra sono anche le modifiche e le integrazioni al piano finanziario dell'Istituto per l'assicurazione sanitaria. Pertanto, ha proseguito la presidente del Parlamento locale, i deputati non potranno procedere neppure alla discussione su questa materia.(Seb)