Torino: sgomberato alloggio delle case popolari di corso Grosseto

- Si sono svolte questa mattina le operazioni di sgombero di un alloggio delle case popolari Atc in via Chiesa della Salute angolo corso Grosseto. Con questa operazione sono 53 il numero di alloggi recuperati dalla Polizia Locale dall'inizio dell'anno. "Ringrazio le istituzioni e tutte le forze dell’ordine che sono intervenute in questa operazione che rappresenta un segnale importante per il ripristino della legalità - ha affermato Emilio Bolla, presidente Atc Piemonte Centrale -, recuperando alloggi occupati illegittimamente e permettendo la regolarità dei lavori dell’importante cantiere di riqualificazione finanziato grazie ai fondi complementari al Pnrr ripartiti dalla Regione Piemonte per oltre 20 milioni di euro", ha concluso. (Rpi)