Decreto Alluvioni: Montemagni (Lega), risposte concrete a territori colpiti

- Gli eventi alluvionali "che hanno colpito l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana sono stati di straordinaria intensità, con un conto dei danni di oltre 9 miliardi di euro. Un dramma cui abbiamo risposto, in modo puntuale e celere, stanziando fino ad oggi risorse per 4,5 miliardi di euro. Con pragmatismo, il commissario Figliuolo ha posto al centro delle sue azioni le urgenze da risolvere nel breve termine per garantire la didattica". Lo dichiara la deputata della Lega e componente della commissione Ambiente, Elisa Montemagni, che aggiunge: "Sarà, poi, fondamentale gestire la fase di ricostruzione, sostenendo gli interventi di somma urgenza che stanno affrontando i Comuni. Il sostegno al reddito previsto per i lavoratori impossibilitati a prestare la propria opera o a recarsi sul posto di lavoro è un ulteriore risposta concreta a questa fase post emergenziale. Le Istituzioni dovrebbero unirsi, soprattutto di fronte a questi fenomeni, per dare soluzioni ai cittadini e ora che la fase di emergenza è stata affrontata, la sfida è quella della ricostruzione. Ci sono famiglie che hanno perso cari, risparmi di una vita, case o aziende: parlare di sburocratizzazione delle opere vuol dire accelerare e facilitare la ricostruzione, far ripartire territori. Rispediamo al mittente l'ambientalismo estremista che nega che l'uomo faccia parte dell'ambiente. È responsabilità della politica il giusto bilanciamento dell'attività antropica all'interno dell'ambiente. Sono queste le risposte che siamo chiamati a dare per il futuro di tutti i cittadini".(Rin)